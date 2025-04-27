Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Расчет FPV-дрона 1-й гвардейской танковой армии из состава группировки войск «Запад» уничтожил украинскую гаубицу M777 производства США в Харьковской области. Об этом 27 апреля сообщило Минобороны РФ.
Указывается, что военнослужащие обнаружили замаскированную орудийную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе с помощью авиаразведки.
«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона разведчиков 1-й гвардейской танковой армии. <...> Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямое попадание и уничтожение гаубицы М777 боевиков ВСУ, а также сильный пожар», — говорится в сообщении ведомства.
Утром в тот же день Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации (ПВД) в Херсонской области расчетом буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр». Расчетом воздушной разведки были выявлены скопления личного состава ВСУ в заброшенных постройках на правом берегу Днепра, после чего координаты ПВД противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.