Жительница Уфы избила собаку на глазах у ребенка из-за пролитого кофе
В Уфе женщина из-за пролитого кофе избила собаку на глазах у ребенка. Кадры 27 апреля есть в распоряжении «Известий».
На них зафиксировано, как женщина с собакой на поводке подходит к дому, за ней следует ребенок. В какой-то момент питомец дернул поводок, из-за чего хозяйка опрокинула на себя стакан с кофе. В результате она несколько раз пнула животное и накричала на ребенка.
Женщина остановилась после реакции жителей дома, которые стали очевидцами акта жестокого обращения с животным. После распространения видео в Сети пользователи и жители города призвали привлечь женщину к ответственности.
Мировой судья Ольгинского судебного района 16 апреля признал жителя Приморья виновным в жестком обращении с собакой. Установлено, что в октябре 2024 года мужчина пытался избавиться от питомца и нанес ему многочисленные удары металлической трубой. В результате животное погибло. Фигуранту назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.