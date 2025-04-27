The Economist узнал о последнем послании папы римского
Папа римский Франциск перед своей смертью оставил зашифрованное послание, в котором он указал на место церкви в мире. Об этом сообщил журнал The Economist.
«Церковь должна быть рядом с теми, кто находится на обочине общества», — приводятся слова папы римского в материале от 26 апреля.
По словам журнала, понтифик перед смертью передал около €200 тыс. на выплату ипотеки макаронной фабрике, действующей в римской тюрьме для несовершеннолетних.
Уточняется, что папа римский Франциск всегда трепетно относился к заключенным, «призывая к милосердию к тем, кто ошибся». Он нередко посещал тюрьмы в родной Аргентине и, еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, осуществлял обряд омовения ног в Чистый четверг перед Пасхой именно в пенитенциарных учреждениях.
26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. Ее посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу.