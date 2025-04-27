В СВР оценили шансы хранителя традиционных ценностей стать новым папой римским
Среди рассматриваемых кандидатов на пост главы Ватикана после смерти папы римского Франциска есть как хранители традиционных ценностей, так и реформисты, поэтому стать новым понтификом может представитель любой стороны. Об этом 27 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Глава спецслужбы отметил, что «вероятность и того, и другого примерно одинаковая».
«В числе кандидатов как одной части ландшафта, так и другой есть представители и реформистского крыла католической церкви, ну а есть и представители консервативного, традиционного», — приводит его слова ТАСС.
26 апреля в Ватикане состоялась прощальная месса по папе римскому Франциску. Церемонию посетили в общей сложности 50 глав государств, в том числе президент США Дональд Трамп. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.
Новым папой римским может стать любой из 135 кардиналов-выборщиков. Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Шебалина 23 апреля заявила «Известиям», что в качестве претендента на папский престол сейчас всë чаще звучит имя Пьетро Паролина — опытного дипломата, и умного и хитрого политика, который уже на протяжении нескольких лет успешно лавирует между различными игроками, в том числе на международной арене. Еще один кандидат — кардинал Маттео Дзуппи. Он представляет либеральное крыло и является последователем папы Франциска в его идеях.