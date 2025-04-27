Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп анонсировал снижение подоходного налога в США после начала действия пошлин
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Общество
Путин и Герасимов провели встречу после доклада об освобождении Курской области
Мир
В посольстве РФ в Уругвае сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре
Армия
Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Политика
В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту
Мир
WSJ сообщила о планах Исландии возобновить переговоры о вступлении в ЕС из-за США
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к западу от острова Маккуори
Общество
Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье
Мир
Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения с Пакистаном
Общество
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Общество
В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика

В СВР оценили шансы хранителя традиционных ценностей стать новым папой римским

Нарышкин: стать новым папой римским может как реформатор, так и консерватор
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Среди рассматриваемых кандидатов на пост главы Ватикана после смерти папы римского Франциска есть как хранители традиционных ценностей, так и реформисты, поэтому стать новым понтификом может представитель любой стороны. Об этом 27 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Глава спецслужбы отметил, что «вероятность и того, и другого примерно одинаковая».

«В числе кандидатов как одной части ландшафта, так и другой есть представители и реформистского крыла католической церкви, ну а есть и представители консервативного, традиционного», — приводит его слова ТАСС.

В Ватикане выберут нового папу римского. Что нужно знать

26 апреля в Ватикане состоялась прощальная месса по папе римскому Франциску. Церемонию посетили в общей сложности 50 глав государств, в том числе президент США Дональд Трамп. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.

Новым папой римским может стать любой из 135 кардиналов-выборщиков. Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Шебалина 23 апреля заявила «Известиям», что в качестве претендента на папский престол сейчас всë чаще звучит имя Пьетро Паролина — опытного дипломата, и умного и хитрого политика, который уже на протяжении нескольких лет успешно лавирует между различными игроками, в том числе на международной арене. Еще один кандидат — кардинал Маттео Дзуппи. Он представляет либеральное крыло и является последователем папы Франциска в его идеях.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025