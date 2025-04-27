Посольство РФ призвало не посещать союзные территории в Индии
Посольство России в Индии рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Джамму, Кашмир и Ладакх из-за нарастающей напряженности в индийско-пакистанских отношениях. Об этом 27 апреля сообщается в социальных сетях дипмиссии.
«В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх», — говорится в Telegram-канале посольства.
Ранее, 26 апреля, стало известно о новой перестрелке между Индией и Пакистаном на пограничной линии в долине Кашмира. Пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о преследовании террористов, устроивших стрельбу в Пахалгаме.
В связи с терактом МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан.