Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп анонсировал снижение подоходного налога в США после начала действия пошлин
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Общество
Путин и Герасимов провели встречу после доклада об освобождении Курской области
Мир
В посольстве РФ в Уругвае сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре
Армия
Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Политика
В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту
Мир
WSJ сообщила о планах Исландии возобновить переговоры о вступлении в ЕС из-за США
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к западу от острова Маккуори
Общество
Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье
Мир
Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения с Пакистаном
Общество
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Общество
В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика

Во Франции предложили сократить треть госучреждений до конца 2025 года

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правительство Франции предложит объединить или упразднить треть государственных учреждений к концу года в целях экономии средств. Об этом 27 апреля сообщила министр государственных счетов страны Амели де Моншален.

«К концу года треть госучреждений, не являющихся университетами, будет объединена или ликвидирована», — заявила она в интервью французской телекомпании CNews Europe 1.

Министр подчеркнула, что государство собирается навести порядок, поскольку об этом просит французский народ.

Де Моншален уточнила, что на данный момент в государственных учреждениях работают 180 тыс. человек. По ее словам, это «больше, чем жандармов в стране».

«У вас есть люди, которые выходят на пенсию, у вас есть люди, которых вы можете объединить, у нас достаточно ресурсов, чтобы не вызвать социальных потрясений», — отметила она, отвечая на вопрос о способах реализации сокращения рабочих мест в госсекторе.

Горе-Лукойе: Макрон выступил против мира на Украине
«Ядерный зонтик», отправка европейских войск на Украину и гарантии безопасности

22 апреля агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью. По данным агентства, французский лидер обсуждает решение с приближенными лицами уже несколько недель, однако пока разговоры имеют только консультативный характер.

В свою очередь глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла 27 января заявил, что роспуск французского парламента неизбежен. Политик отметил, что только возвращение правительства к народу позволит сформировать четкое и стабильное большинство для страны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025