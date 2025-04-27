Во Франции предложили сократить треть госучреждений до конца 2025 года

Правительство Франции предложит объединить или упразднить треть государственных учреждений к концу года в целях экономии средств. Об этом 27 апреля сообщила министр государственных счетов страны Амели де Моншален.

«К концу года треть госучреждений, не являющихся университетами, будет объединена или ликвидирована», — заявила она в интервью французской телекомпании CNews Europe 1.

Министр подчеркнула, что государство собирается навести порядок, поскольку об этом просит французский народ.

Де Моншален уточнила, что на данный момент в государственных учреждениях работают 180 тыс. человек. По ее словам, это «больше, чем жандармов в стране».

«У вас есть люди, которые выходят на пенсию, у вас есть люди, которых вы можете объединить, у нас достаточно ресурсов, чтобы не вызвать социальных потрясений», — отметила она, отвечая на вопрос о способах реализации сокращения рабочих мест в госсекторе.

22 апреля агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью. По данным агентства, французский лидер обсуждает решение с приближенными лицами уже несколько недель, однако пока разговоры имеют только консультативный характер.

В свою очередь глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла 27 января заявил, что роспуск французского парламента неизбежен. Политик отметил, что только возвращение правительства к народу позволит сформировать четкое и стабильное большинство для страны.