Орбан призвал ЕС прекратить «военный психоз» и встать на путь мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить «военный психоз», который охватил Европу, указывая, что Киев не сможет продолжать конфликт без помощи США. Об этом 27 апреля сообщил политик в социальных сетях.
«Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный путь вперед — путь мира!» — написал Орбан в соцсети X (бывш. Twitter).
25 апреля Орбан уличил страны Евросоюза (ЕС) в нежелании завершать конфликт на Украине, несмотря на мирные инициативы урегулирования США. Также политик поднял вопрос возможного членства Украины в ЕС. По его мнению, украинская территория настолько большая, что все средства из бюджета ЕС, которые используются для поддержки менее развитых стран, пойдут на нее.
Позднее, 27 апреля, президент США Дональд Трамп раскритиковал статью газеты The New York Times с предложением вернуть Украине утраченные территории. Трамп написал, что независимо от того, какая сделка между РФ и Украиной будет заключена, «даже если это будет самая большая сделка из когда-либо заключенных», издание будет говорить о ней плохо. Также он назвал газету бездарной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 2 марта заявил, что в Вашингтоне прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, однако Европа требует «продолжения банкета».