Минздрав может разрешить отпуск лекарств в отдаленных селах через «Почту России»
Минздрав РФ может разрешить отпускать лекарства через «Почту России» в местах, где отсутствуют фармацевтические пункты. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение разрешить отпуск части лекарственных препаратов через «Почту России» там, где нет медицинской организации или аптечного пункта», — сказал он в ходе заседания президиума совета законодателей Российской Федерации.
По словам Мурашко, Минздрав обеспечил в 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктах возможность отпуска медицинской продукции, лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Ранее, 26 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что две трети продаваемых в России лекарств являются отечественными. Кроме того, Мишустин обратил внимание на положительную динамику на рынке медицинских изделий. В 2023 году объем производства составил 612 млрд рублей, а в 2024 году увеличился на 21,5%, достигнув около 800 млрд рублей.