Во Франции призвали Макрона уйти в отставку из-за инцидента с Трампом в Ватикане
Президенту Франции Эммануэлю Микрону следует уйти в отставку, чтобы не подрывать авторитет страны на международной арене. Такое мнение выразил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X (бывш. Twitter).
Внимание политика привлекла видеозапись, на которой Макрон встречается с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии похорон папы римского Франциска в Ватикане. В тот момент в зале, где происходит встреча, видны три стула, предназначенные для лидеров. Однако позднее Трамп и Зеленский беседуют тет-а-тет, третьего стула рядом уже нет.
Дюпон-Эньян предположил, что Трамп в последний момент отказал французскому коллеге в участии во встрече, отвергнув того «как лакея». По мнению политика, Макрон подорвал доверие других государств к Франции, пишет «Газета.Ru».
«Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» — написал Дюпон-Эньян.
26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. Прощание с понтификом посетили в общей сложности 50 глав государств. Россию на церемонии представляла министр культуры Ольга Любимова.
Трамп и Зеленский встретились перед началом церемонии похорон. Глава киевского режима назвал встречу хорошей и уточнил, что у президентов было много дискуссий один на один. В Белом доме также оценили беседу как продуктивную. Канал Sky News сообщал, что президенты планировали провести еще одну встречу после церемонии, однако она так и не состоялась.