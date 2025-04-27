Трамп заявил о близком решении конфликта после встречи с Зеленским в Ватикане
Президент США Дональд Трамп заявил эстонскому лидеру Алару Карису о близости урегулирования украинского вопроса. Об этом 27 апреля сообщает издание ERR.
Глава Эстонии сообщил, что в ходе беседы с Трампом в Ватикане поинтересовался у главы Белого дома, как идет процесс мирного урегулирования, а также попросил американского президента не выходить из переговорного процесса по Украине.
«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — отметил Карис.
25 апреля Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Эта встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду, на «достижение общих результатов». В Белом доме также оценили беседу как продуктивную.