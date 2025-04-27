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Карта спецоперации на Украине 27 апреля

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по складам боеприпасов украинской армии, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Кроме того, целями российской армии стали пункты временной дислокации украинских военных в 168 районах.

Также подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования бригады береговой обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка в Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

Потери противника на данном направлении составили до 70 военных, боевая бронированная машина и три автомобиля. Также российскими силами уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и два склада боеприпасов, уточнили в военном ведомстве.

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Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 945 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 605 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ВСУ, 23 064 танка и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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