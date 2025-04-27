Минобороны Ирана заявило об отсутствии военных товаров в порту Шахид-Раджаи

В морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, где произошел взрыв, отсутствовали товары военного назначения. Об этом 27 апреля официально сообщило министерство обороны Ирана.

«В порту Раджаи не было военных грузов. После проведенного расследования и изучения документов установлено, что в районе пожара не было и не находятся импортные или экспортные грузы военного назначения», — передает заявление ведомства Telegram-канал агентства Tasnim.

В минобороны страны отметили, что зарубежные СМИ «устроили шумиху» по этому поводу. Позже все «основные и второстепенные причины аварии» в порту будут обязательно обнародованы, заверило минобороны Ирана.

Ранее этот день президент России Владимир Путин направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом. Глава государства также заявил о готовности РФ оказать всю необходимую помощь для борьбы с последствиями происшествия.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Жертвами происшествия стали 28 человек, еще 1139 пострадали. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива. Точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи пока нет.

Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.