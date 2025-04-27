Моди заявил о намерении террористов уничтожить Кашмир

После произошедшего теракта в индийском городе Пахалгам стало ясно, что террористы снова полны решимости уничтожить штат Кашмир, который начал возвращаться к мирной жизни и развиваться. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресном обращении к народу.

Он отметил, что преступление в Пахалгаме отражает разочарование тех, кто покровительствует терроризму, а также демонстрирует их трусость.

«В то время когда в Кашмир возвращался мир, школы и колледжи успешно работали, укреплялась демократия, наблюдался рост туризма и открывались новые возможности для молодежи. Врагам Джамму и Кашмира и всей страны это не нравилось. Террористы хотят снова уничтожить Кашмир», — приводит слова Моди телеканал News 18 India.

Также премьер-министр Индии заверил граждан, что организаторы террористической атаки будут наказаны, а все пострадавшие от случившего «добьются справедливости». Моди отметил, что произошедший теракт оставил «глубокую боль» в его сердце.

«Каждый индиец испытывает глубокое сочувствие к семьям жертв независимо от того, к какому штату он принадлежит, независимо от того, на каком языке он говорит», — цитирует премьер-министра газета Hindustan Times.

22 апреля в Индии, недалеко от города Пахалгам, произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Ответственность за произошедшее взял на себя «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.

В связи с терактом МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан. При этом источники в разведке Индии сообщили СМИ, что разведка Пакистана и террористические силы страны якобы планируют устроить еще несколько нападений в индийском штате Кашмир как на туристов, так и на сотрудников полиции и спецслужб.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф 26 апреля заявил, что власти страны открыты для участия в любом нейтральном и прозрачном расследовании теракта в районе кашмирского города Пахалгама.