Ликсутов рассказал о проведении церемоний бракосочетания на станции метро «Маяковская» в Красную горку

В воскресенье 27 апреля, когда в народе традиционно празднуют Красную горку, на станции метро «Маяковская» в Москве было зарегистрировано три брака. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Проект мэра Москвы Сергея Собянина „Новые адреса счастья“ дарит уникальную возможность провести свадебную церемонию в самых необычных и красивых местах города. Нам приятно, что Транспортный комплекс столицы уже 4 года становится частью таких значимых моментов в жизни москвичей. Поздравляем молодоженов и желаем им счастья!» — поделился Максим Ликсутов.

Торжественные церемонии бракосочетания в метрополитене проходят в ночное время — с 2:00 до 4:00, когда на станции нет пассажиров и проведение мероприятия не мешает организации движения. Во время торжественных церемоний звучит марш Мендельсона, а на путях их сопровождают два состава: «Москва-2020» и новейший — «Москва-2024». После бракосочетания молодожены могут провести первые семейные фотосессии в новейшем поезде «Москва-2024».

Для того, чтобы провести торжественную церемонию на «Маяковской», нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не требуется.

Красная горка — это народное название первого воскресенья после Пасхи, также известное как Фомино воскресенье (Фомина неделя). Этот праздник имеет древние корни и сочетает в себе христианские и языческие традиции.

В языческой культуре Красная горка отмечала начало весны, пробуждение природы и встречу с теплом. Праздник сопровождался гуляньями, играми, песнями и танцами. После принятия христианства праздник сохранил свои традиции, но стал ассоциироваться с религиозными аспектами.

Традиционно в этот день люди отправлялись на кладбища, чтобы почтить память умерших, а также проводили различные обряды, связанные с весенними работами в поле и огороде. Красная горка также считалась удачным временем для сватовства и свадеб.