Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Мир
В посольстве РФ в Уругвае сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре
Армия
Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Мир
Трамп заявил о близком решении конфликта после встречи с Зеленским в Ватикане
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Политика
В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту
Мир
Президент Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к западу от острова Маккуори
Мир
Карни выразил соболезнования семьям жертв трагедии на фестивале в Ванкувере
Мир
Индия провела испытательные пуски ракет на фоне обострения с Пакистаном
Мир
В МИД России усомнились в искренности нового посла Франции
Мир
Международная акция «Сад памяти» прошла в австралийском Сиднее
Мир
Посольство РФ призвало не посещать союзные территории в Индии
Мир
Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тыс.

Ликсутов рассказал о проведении церемоний бракосочетания на станции метро «Маяковская» в Красную горку

0
EN
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В воскресенье 27 апреля, когда в народе традиционно празднуют Красную горку, на станции метро «Маяковская» в Москве было зарегистрировано три брака. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Проект мэра Москвы Сергея Собянина „Новые адреса счастья“ дарит уникальную возможность провести свадебную церемонию в самых необычных и красивых местах города. Нам приятно, что Транспортный комплекс столицы уже 4 года становится частью таких значимых моментов в жизни москвичей. Поздравляем молодоженов и желаем им счастья!» — поделился Максим Ликсутов.

Торжественные церемонии бракосочетания в метрополитене проходят в ночное время — с 2:00 до 4:00, когда на станции нет пассажиров и проведение мероприятия не мешает организации движения. Во время торжественных церемоний звучит марш Мендельсона, а на путях их сопровождают два состава: «Москва-2020» и новейший — «Москва-2024». После бракосочетания молодожены могут провести первые семейные фотосессии в новейшем поезде «Москва-2024».

Для того, чтобы провести торжественную церемонию на «Маяковской», нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не требуется.
Красная горка — это народное название первого воскресенья после Пасхи, также известное как Фомино воскресенье (Фомина неделя). Этот праздник имеет древние корни и сочетает в себе христианские и языческие традиции.

В языческой культуре Красная горка отмечала начало весны, пробуждение природы и встречу с теплом. Праздник сопровождался гуляньями, играми, песнями и танцами. После принятия христианства праздник сохранил свои традиции, но стал ассоциироваться с религиозными аспектами.

Традиционно в этот день люди отправлялись на кладбища, чтобы почтить память умерших, а также проводили различные обряды, связанные с весенними работами в поле и огороде. Красная горка также считалась удачным временем для сватовства и свадеб.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025