Один человек погиб при пожаре на буксире в Приморье
Один человек погиб при пожаре в сауне на буксире «Набат», пришвартованном на территории судоремонтного завода в Приморье. Об этом 27 апреля сообщили в Главном управлении (ГУ) Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по региону.
«Огнеборцы в ходе тушения обнаружили на верхней палубе судна тело погибшего 73-летнего мужчины. По прибытии пожарных горели сауна, душевая и раздевалка на средней палубе, наблюдалось сильное задымление», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия. На данный момент пожар ликвидирован, его площадь составила 15 кв. м.
Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в Telegram-канале позднее уточнила, что пожар произошел в 11:30 по местному времени (04:30 мск). Судно «Набат» находилось на длительной стоянке у причальной стенки ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (морской терминал Южно-Морской морского порта Находка в поселке Ливадия). Находкинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требования законодательства при организации стоянки судов.
Накануне пожар произошел в котельной двухэтажного жилого дома в селе Малая Брембола в Переславском районе Ярославской области, в результате чего погиб 15-летний подросток. Уточняется, что в результате пожара повредились лестница, стены и внутренняя отделка дома, а также полностью выгорела пристройка здания. Площадь возгорания составила 16 кв. м.