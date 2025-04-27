В Курской области мужчина пострадал при ночной атаке ВСУ на Беловский район

В Курской области мирный житель получил ранение в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на маслозавод и школу в Беловском районе. Об этом 27 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ночью украинские беспилотники самолетного типа атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. В здании школы начался пожар. В результате атаки, к сожалению, также пострадал мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшему с осколочными ранениями оказывают помощь в Курской областной больнице.

26 апреля глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении последнего захваченного ВСУ населенного пункта в Курской области. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вслед за Курской областью от украинских боевиков будут освобождены все остальные российские территории, а причастные к преступлениям на территории региона понесут ответственность.

В тот же день СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства жителя курского села Бондаревка украинскими военными. Мужчина был расстрелян, когда ехал на велосипеде в магазин за хлебом.