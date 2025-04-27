Почти 30 тыс. спортсменов приняли участие в московском полумарафоне

Участники 11-го Московского полумарафона, несмотря на холодную и совсем не апрельскую погоду, в 9 часов утра начали забег от здания МГУ. Как рассказал 27 апреля корреспондент «Известий», в этом году на самый массовый старт вышло рекордное число участников, а сам он проходит по совсем новому маршруту.

Пробежать дистанцию в 21 км собрались как опытные спортсмены, так и новички. В этом году на старт вышли 28 тыс. участников. Пробежать марафон приехали спортсмены не только со всей России страны, но даже желающие из-за рубежа.

«В этом году впервые участники полумарафона будут стартовать и финишировать в разных местах. Начало — на Университетской площади, напротив главного здания МГУ, а вот финишировать будут на Большой спортивной арене «Лужники». Сам маршрут тоже изменился и чем-то напоминает якорь», — рассказал корреспондент Андрей Титов.

В прошлом году рекорд Московского полумарафона установил Ринас Ахмадеев, пробежав 21 км за 1:02:39. В этом году планы у атлетов еще более амбициозные, тем более, что призовой фонд увеличен до 3,5 млн рублей. Накануне на короткой 5-километровой дистанции уже была установлена новая планка: Евгений Волков преодолел дистанцию за 14,5 минуты.

19 апреля Китае состоялся первый полумарафон, в котором вместе с людьми приняли участие человекоподобные роботы. Дистанцию в 21 км преодолели два десятка команд роботов из научно-исследовательских компаний и институтов. Одна организация даже могла похвастаться особенно приближенной к человеку модели, у которой есть не только женские черты лица, но и функции улыбки и подмигивания.