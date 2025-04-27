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Сюжет:

Жительница курского Плехово рассказала следователям об убийстве сына боевиками ВСУ

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Фото: t.me/sledcom_press
dzen
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Жительница села Плехово в Курской области дала следователям показания о гибели своего сына от рук украинский боевиков во время оккупации населенного пункта. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Жительница села Плехово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики», — заявила она.

Тело убитого мужчины позднее было обнаружено с огнестрельными ранениями и связанными руками.

Помимо этого, женщина сообщила в СК о множественных случаях грабежа со стороны украинских военных.

«Мы опасались, прятались, чтобы выжить. Они <...> у нас грабили, вскрывали дома, гаражи. <...> Они всё вывозили с домов со всех», — говорит женщина на записи беседы со следователем.

По словам Петренко, следствие квалифицировало действия боевиков как теракт и мародерство. Она подчеркнула, что все причастные будут установлены и привлечены к ответственности.

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Днем ранее СК возбудил уголовное дело по факту убийства жителя курского села Бондаревка украинскими военными. Мужчина был расстрелян, когда ехал на велосипеде в магазин за хлебом.

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