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Верховный суд назвал причины для освобождения от уплаты алиментов

Верховный суд назвал инвалидность поводом для освобождения от алиментов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Серьезная болезнь, инвалидность и тяжелое материальное положение могут освободить мужчину от обязанности выплачивать алименты на воспитание детей после развода. Об этом 27 апреля говорится в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда.

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам, <...> если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов <...> не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность», — цитирует документ «РИА Новости».

Отмечается, что прецедентом для такого решения стало дело жителя Саратовской области, который по решению суда после развода с женой должен был выплачивать ей алименты на дочь в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Однако мужчина тяжело заболел, а позже ему дали II степень инвалидности. Сейчас большую часть года он проводит в стационаре, не может трудоустроиться, а его пенсия по инвалидности и пособие меньше положенных алиментов.

Когда задолженность по алиментам за семь лет превысила 450 тыс. рублей, мужчина обратился в суд с иском об освобождении от уплаты суммы, поясняет «Газета.Ru». Ему было отказано в трех инстанциях, однако Верховный суд вступился за истца и вынес решение в его пользу, указав на бедственное положение заявителя.

Доска позора: злостных неплательщиков алиментов внесут в открытый список
Однако специалисты напоминают, что эта мера не должна стать орудием возмездия и поводом для ложных доносов

8 марта психолог Ольга Буянова заявила, что от порядочности и ответственности мужчины зависит, будет он добросовестно выплачивать алименты или нет. Эксперт предупредила, что если бывший муж отказывается выполнять свои обязательства по алиментам, то ни в коем случае не стоит делать резкие заявления, поскольку эмоциональная реакция лишь растратит впустую ценную энергию. В случае если женщина поддержит отца, бывшие супруги исправят ситуацию и конфликт будет исчерпан.

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