Продолжение сериала «Операция «Карпаты» раскроет детали операций советских разведчиков

Новый сезон сериала «Операция «Карпаты» раскроет неизвестные подробности борьбы с бандитским подпольем в Закарпатье в послевоенные годы. Вторая часть многосерийной шпионской драмы выйдет на канале РЕН ТВ 4 мая.

Действие сериала происходит в 1948 году. Украинские националисты, уцелевшие после разгрома эсэсовской дивизии «Галичина», продолжают устраивать кровавые акции на советской земле. Главному герою лейтенанту Вороновскому поставлена задача внедриться в группу бандитов. Из-за этого его история оказалась пронизана моральными дилеммами.

«Тогда понятие «Родина» было чуть-чуть иное. Потому что, если у кого-то толчок как любовь, семья, у этого персонажа — нет. Но я кое-что для себя придумал, чтобы мотивировать его еще больше, помимо того, что есть задача государственного характера», — рассказал исполнитель главной роли Владимир Веревочкин.

Для внедрения в бандеровскую группировку лейтенанту Вороновскому приходится учиться жаргону и премудростям блатной жизни у рецидивиста Чумы. Уголовник пошел на сотрудничество со спецслужбами ради жены и сына. Исполнитель роли Чумы Александр Лойе отметил, что между его персонажем и главным героем в итоге складывается сложное подобие дружбы.

«История приключенческая. Это боевик, детектив, мелодрама. Здесь все жанры смешаны», — подчеркнул режиссер сериала, актер Олег Фомин.

Повтор первого сезона «Операции «Карпаты»» РЕН ТВ покажет 27 апреля в 14:55.

Как рассказал «Известиям» заслуженный артист РФ Юрий Нифонтов, сериал представляет собой детектив, построенный на исторических фактах. Он отметил важность таких лент для того, чтобы молодежь могла узнать о своих корнях.