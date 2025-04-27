Бойцы Росгвардии уничтожили станцию связи ВСУ в Харьковской области

Бойцы 116-й бригады спецназначения Росгвардии уничтожили терминал спутникового интернета Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал ведомства.

Указывается, что Starlink применяется украинскими военными для координации операций, связи, а также управления дронами.

Росгвардейцы обнаружили терминал в лесном массиве с помощью беспилотника. Далее дрон осуществил сброс боеприпасов по узлу связи.

«Точным ударом операторы БПЛА уничтожили цель, тем самым нарушив дальнейшие планы противника», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил военную технику ВСУ в Харьковской области с помощью дрона-камикадзе. Успешное поражение техники врага было зафиксировано средствами объективного контроля.