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Пушков назвал запрет в Германии флагов СССР попыткой взять идеологический реванш

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В Германии, запрещая демонстрацию флагов СССР и России в дни празднования Великой Победы 8 и 9 мая, очевидно, предприняли попытку взять «идеологический реванш» над победителями нацистской политики, заявил 27 апреля глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.

Немецкая газета Berliner Morgenpost 25 апреля сообщила, что полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытки реванша политического и военного», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что введенный запрет на использование символики страны, победившей немецкий нацизм, — это «зримый шаг к возвращению милитаристской и антироссийской Германии».

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23 апреля лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что в ФРГ не должны забывать о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией. Политик заявила, что подобные действия «наносят ущерб международному престижу страны» и могут быть восприняты как «ментальная подготовка к новой войне с Россией», напомнив о роли руководства СССР в процессе объединения ФРГ.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что запрет, установленный чиновниками Евросоюза (ЕС), на посещение Москвы во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая является отвратительным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля рассказала, что министерство иностранных дел Германии прямо дало рекомендации федеральным, региональным и местным организациям выдворять официальных лиц РФ с мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.

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