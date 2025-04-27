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В МИД России усомнились в искренности нового посла Франции

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Фото: TASS/AP/Eduardo Munoz Alvarez
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Получивший недавно назначение посол Франции в России Николя де Ривьер либо работает против своего правительства в Москве, либо лукавит. Об этом 27 апреля заявили в МИД РФ, комментируя интервью французского дипломата российской газете, касающееся перспектив отношений Москвы и Парижа.

В ведомстве отметили, что оптимистичный настрой главы французского посольства идет вразрез с позицией президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД страны Жана-Ноэля Барро, так как де Ривьер высказывает совершенно иные тезисы по вопросам санкций относительно России, а также урегулирования украинского конфликта.

«Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — отмечено в Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Для сравнения приведено несколько цитат из интервью посла газете «Коммерсант», в том числе его слова о том, что приоритет Парижа в вопросе украинского кризиса — «двигаться в сторону мирного договора, который приемлем для всех». Рядом российский МИД добавляет ссылку на заявление Макрона от 6 марта, где тот говорит, что приоритет Франции состоит в «поддержке Украины и ее армии в краткосрочной перспективе».

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24 апреля новый посол Франции в России в интервью газете «Коммерсант» назвал своей целью возобновление диалога Парижа с Москвой. Он подчеркнул, что это может привести к возможному улучшению отношений между странами. Также де Ривьер допустил снятие санкций с Москвы в рамках нового соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя слова де Ривьера «Известиям», заявил, что они, скорее всего, являются маркером того, что Париж начинает осознавать необходимость диалога с Москвой. Он также согласился со словами дипломата о том, что российско-французские отношения находятся в исторически низшей точке.

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