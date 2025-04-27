Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 18

Количество жертв взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 18 человек. Об этом 27 апреля сообщили в управлении чрезвычайными ситуациями страны.

Кроме того, число пострадавших также увеличилось и составило более 800 человек.

«По данным информированных источников, выдано разрешение на причаливание первого судна после взрыва в порту Шахид-Раджаи. Источники сообщили, что таможенная техническая группа во главе с генеральным директором иранской таможни Форудом Аскари направляется в портовую зону, чтобы обеспечить немедленное возобновление таможенных операций в порту Шахид-Раджаи в ближайшие часы», — добавили в персидском издании Khabar Fouri в Telegram-канале.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.