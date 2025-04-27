Al Jazeera сообщил о 40 погибших в секторе Газа в результате атак Израиля
В результате израильских ударов в секторе Газа в течение субботы, 26 апреля, погибли не менее 40 палестинцев. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Al Jazeera.
«Израильские силы продолжают бомбардировку Газы, в результате чего в субботу погибло не менее 40 палестинцев», — пишет телеканал.
Также отмечается, что гуманитарные организации бьют тревогу по поводу «полномасштабного голода» на фоне израильской блокады.
Телеканал Al Jazeera 22 апреля сообщил, что не менее 25 человек погибли в результате атак Израиля на сектор Газа. Уточнялось, что не менее девяти человек, среди которых двое детей, погибли из-за атаки по жилому дому в городе Хан-Юнис. Также удары нанесли по палаткам беженцев в лагере Джебалия и ряду районов города Газа.