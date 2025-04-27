WSJ сообщила об оценке госслужащих в США по их приверженности политике Трампа
Приверженность политическому курсу президента США Дональда Трампа станет решающей характеристикой американских госслужащих при приеме на работу. Об этом 26 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Кадровое подразделение администрации [Трампа] утверждает новые федеральные должности и увольнения, оценивая сотрудников по их «верному управлению» политикой президента», — говорится в издании.
По сведениям газеты, после решения главы департамента эффективности правительства США (DOGE) и предпринимателя Илона Маска свернуть с мая свою деятельность в организации контроль за кадровой политикой госучреждений перейдет Федеральному управлению кадров.
Американских чиновников будут оценивать на готовность «добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента». Ведомства США перейдут на новую систему с 1 октября этого года, отметила «Газета.ru».
Газета Financial Times 20 апреля сообщила, что DOGE в рамках кампании по сокращению расходов расширил сферу своего влияния и включил в нее ключевые культурные институты страны. Так, финансирование Национальной художественной галереи планируется сократить на $1 трлн.