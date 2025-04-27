Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце. Об этом 26 апреля сообщила газета Nice-Matin.
Уточняется, что данное решение суда разрешило имущественный спор с Русской православной ассоциацией Ниццы (ACOR).
«С этого четверга это светское объединение, образованное в 1923 году, находится под угрозой выселения. На основании решения Апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна будет вернуть ключи от церкви Лоншан, а также от русского кладбища Кокад», — говорится в материале издания.
В «Газете.ru» отметили, что еще в 2021 году судом было принято решение о признании РФ владельцем участков у Свято-Николаевского собора. Однако за ACOR было оставлено право на владение кладбищем и церковью.
Посольство РФ в Париже 17 ноября 2021 года сообщило, что суд во Франции признал Российскую Федерацию собственником храма Архангела Михаила в Каннах. Решение было вынесено судом Граса 9 ноября того же года.