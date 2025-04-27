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СМИ сообщили об освобождении задержанного ранее танкера Kiwala в Эстонии

ERR: Эстония освободила танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в Россию
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Фото: REUTERS/ Gianluca Balloni
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Власти Эстонии освободили задержанный ранее танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Об этом 26 апреля сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу.

«Технически судно в порядке и может покинуть [страну]», — приводятся его слова в публикации.

По данным телерадиокомпании, в ходе повторной проверки сотрудниками департамента было установлено, что выявленные ранее на танкере Kiwala недостатки были устранены, вследствие чего судно может покинуть территорию Эстонии.

На данный момент танкер всё еще стоит на якоре в заливе Мууга у побережья Эстонии, добавила «Газета.ru». Как отметил Труу, завершаются последние процедуры, после чего Kiwala сможет покинуть страну.

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Газета Postimees 11 апреля сообщила, что в заливе Мууга, недалеко от острова Аэнга, эстонские военно-морские силы (ВМС) остановили танкер Kiwala для проверки документов и статуса. На следующий день стало известно о выявлении 40 нарушений на танкере Kiwala, 29 из которых оказались серьезными.

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