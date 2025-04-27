The Telegraph сообщила о нарушении правил протокола Ватиканом из-за Зеленского

Ватикан нарушил правила протокола, чтобы дать возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому занять место в первом ряду рядом с американским лидером Дональдом Трампом и его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном на похоронах папы римского Франциска. Об этом 26 апреля сообщила газета The Telegraph.

«Ватикан отменил протокол, чтобы гарантировать, что Владимиру Зеленскому будет предоставлено место в первом ряду на похоронах папы Франциска вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном», — говорится в материале издания.

Уточняется, что места лидеров государств определялись первыми буквами названий их стран на французском языке, отметили в «Газете.ru». Так, лидер киевского режима должен был сидеть в третьем ряду или даже дальше, добавила The Telegraph.

26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. Похороны понтифика посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова. Журналист Чей Боуз в свою очередь раскритиковал Зеленского за внешний вид на похоронах.