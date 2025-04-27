На Украине сообщили о взрывах в Одессе
На Украине в Одессе прогремели взрывы. Об этом 27 апреля сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы!» — написал он в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях.
В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.
Украинский телеканал «Общественное» 26 апреля сообщил, что на Украине в городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе на тот момент объявляли воздушную тревогу.