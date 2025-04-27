Подросток погиб в результате пожара в жилом доме в Ярославской области
Пожар произошел в котельной двухэтажного жилого дома в селе Малая Брембола в Переславском районе Ярославской области, в результате чего погиб 15-летний подросток. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сегодня в селе Малая Брембола произошло возгорание деревянной пристройки — котельной двухэтажного дома. <…> Огнеборцы нашли погибшего 15-летнего мальчика», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате пожара повредились лестница, стены и внутренняя отделка дома, а также полностью выгорела пристройка здания. Площадь возгорания составила 16 кв. м. На месте работали 10 специалистов и три единицы техники. Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.
В этот же день сообщалось о том, что в поселке Майское в Багратионовском муниципальном округе Калининградской области произошло возгорание битума на открытой площадке цеха по производству битумной мастики на площади 150 кв. м.