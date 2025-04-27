Экипаж Су-35С выполнил задачу по сопровождению авиационной техники в зоне СВО
Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Уточняется, что после выполнения всех поставленных задач экипаж успешно вернулся на аэродром базирования. Российская разведка заявила, что все цели были успешно поражены.
В Минобороны РФ 26 апреля сообщили о том, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».