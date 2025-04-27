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Эксперт дала россиянам советы по перезапуску карьеры после увольнения в 40 лет

Эксперт Куренкова: после увольнения в 40 лет стоит взять короткую паузу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Увольнение после 40 лет может стать сильным ударом по кошельку и самооценке, однако карьера на этом не заканчивается, потому что сотрудники такого возраста зачастую являются опытными и более востребованными среди работодателей. Об этом 27 апреля рассказала директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО Валентина Куренкова.

«Впереди еще 20 лет карьеры, и специалисты этого возраста могут быть столь же востребованы, как и 30-летние. Серебряный возраст сегодня — это 60+, а 40 — это зрелый этап, когда у человека уже есть опыт, но при этом всё еще много энергии и гибкости», — заявила Куренкова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, сотрудники в возрасте 40+ лет обладают способностью к самоанализу, высокой лояльностью и управленческими навыками, за счет чего работодатели уделяют им больше внимания. Она добавила, что увольнение не означает конец карьеры, а наоборот, является поворотной точкой для дальнейшего роста. Люди не должны паниковать и спешить, им необходимо взять перерыв, наладить режим сна и только после этого выбирать новую вакансию.

Кроме того, Куренкова рассказала, что после увольнения следует проверить выполнение работодателем всех обязанностей, таких как выплата зарплаты и отпускных, и при необходимости обратиться за юридической помощью. Специалист уточнила, что при необходимости улучшить свои навыки человек может за считаные месяцы и претендовать на большую зарплату.

«Следующий шаг — разобраться в своих желаниях и возможностях. Сохранить прежнее направление или сменить сферу? Этот вопрос сегодня могут задавать себе специалисты на любом этапе своей карьеры. Рынок труда меняется, и почти каждая отрасль требует постоянного обновления навыков. Это означает, что переобучение — не «что-то дополнительное», а необходимость», — заявила эксперт.

Помимо этого, Куренкова добавила, что на данный момент во многих отраслях отмечается нехватка кадров, поэтому человек с опытом и хорошей трудовой историей имеет больше шансов устроиться, чем молодой специалист. Эксперт также посоветовала работникам не торопиться и рассмотреть возможности самозанятости и фриланса, поскольку открытие своего дела или смена графика может разгрузить и обеспечить возможность успешно зарабатывать в любом направлении.

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Руководитель практики «Финансовые институты», карьерный консультант CORNERSTONE Оксана Семенова 19 апреля сообщила «Известиям» о том, отношения с непосредственным руководителем играют ключевую роль в удовлетворенности работой. При этом негативные высказывания начальника могут повлиять на атмосферу в коллективе. По ее словам, людям, столкнувшимся с негативом, не стоит отвечать агрессией.

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