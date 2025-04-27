СМИ узнали о нападении мужчины с арбалетом и ружьем на двух женщин в Британии
В британском городе Лидс мужчина с арбалетом и ружьем напал на двух женщин, в результате происшествия пострадали три человека, включая нападавшего. Об этом 27 апреля сообщает газета The Telegraph со ссылкой сотрудников правоохранительных органов.
По данным издания, очевидцы заметили на улицах города мужчину с арбалетом. Прибывшие на место стрельбы полицейские обнаружили трех раненых человек — двух пострадавших женщин и нанесшего самому себе телесные повреждения мужчину.
«Третий человек, 38-летний мужчина, был арестован и доставлен в больницу из-за нанесенной себе травмы», — сообщает газета.
На опубликованных в сети кадрах на земле лежат брошенные арбалет и ружье. Инцидент расследует местная полиция, добавили в «Газете.Ru».
Газета Bild 20 апреля сообщила, что у отеля Hilton в центре Берлина неизвестные открыли огонь, как минимум один человек получил ранения. Уточняется, что полиция разыскивает минимум двух подозреваемых.