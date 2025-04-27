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SCMP узнала о высадке береговой охраны КНР на спорный риф в Южно-Китайском море

SCMP: береговая охрана КНР высадилась на спорный риф недалеко от Филиппин
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Фото: AP/Aaron Favila
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Представители китайской береговой охраны (CCG) высадились на спорный риф Сэнди-Кей, который находится в Южно-Китайском море недалеко от военной филиппинской базы. Об этом 26 апреля сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные CCG.

«В середине апреля этого года береговая охрана Китая осуществила суверенную юрисдикцию, осуществляя морской контроль в Сэнди-Кей в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении береговой охраны.

Точная дата высадки не оглашалась. Сотрудники береговой охраны развернули флаг Китайской Народной Республики (КНР) и сделали фотографии. По информации «Газеты.ru», это было сделано с целью «объявления суверенитета над рифом». Уточняется, что на данную местность также претендуют Филиппины.

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Официальный представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла 4 декабря 2024 года сообщил о том, что береговая охрана Китайской Народной Республики применила водомет против правительственного филиппинского судна. По словам представителя береговой охраны, целью представителей Китая были навигационные антенны.

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