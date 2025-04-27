Синоптики спрогнозировали похолодание до +5 градусов в Москве 27 апреля
Облачно с прояснениями, небольшие осадки (преимущественно мокрый снег) — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 27 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +5 до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –3.
В Московской области днем ожидается от +3 до +8 градусов, а ночью температура может упасть до –5.
Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, возможно возникновение порывов ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 752–755 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 26 апреля сообщил о том, что на выходных в европейской части России ожидается резкое похолодание до мартовских температур, а в понедельник, 28 апреля, прогнозируются ночные заморозки до –5 градусов.