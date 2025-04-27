Четыре человека пострадали в результате ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП в Нижегородской области пострадали четыре человека. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Предварительно установлено, что 26 апреля текущего года около 22:00 у дома 66 по улице Бекетова водитель, управляя автомобилем Chevrolet, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что повреждения также получил автомобиль Exeed, проезжавший мимо аварии. В ДТП пострадали водитель автомобиля Skoda и два его пассажира, а также пассажир автомобиля Chevrolet.
В ведомстве подчеркнули, что все они уже находятся в медучреждении, а сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции Пермского края 26 апреля сообщили, что три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей примерно в 19:50 на территории Добрянского округа, на автодороге Пермь – Березники.