Один человек погиб и еще двое пострадали в ДТП с грузовиком на Ставрополье
На автодороге на подъезде к Ставрополю легковой автомобиль врезался в грузовой рефрижератор, в результате чего погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.
«По предварительным данным, 26 апреля примерно в 18:20 мск на 7-м км автодороги «Подъезд к Ставрополю со стороны ФАД Кавказ» водитель автомобиля Faw, начиная движение от обочины, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым рефрижератором, который двигался в попутном направлении со стороны города Ставрополя в направлении Невинномысска», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что 35-летний водитель легковушки скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. При этом 24-летний водитель грузовика и пассажир автомобиля Faw с травмами были доставлены в больницу Невинномысска.
На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
Госавтоинспекция Республики Башкирии 25 апреля сообщила, что при столкновении легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» на 2-м км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк погибли два человека. Уточнялось, что погибшие были водителем и пассажиром легкового автомобиля.