План киевского режима по нахождению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области потерпел закономерное фиаско после полного освобождения региона российскими военнослужащими. Об этом 26 апреля заявил «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Алексей Мартынов.

«Вот этот провокационный план, который придуман и сформирован был в городе Лондоне, как известно, и об этом много писалось и говорилось. Он потерпел фиаско», — сказал политолог.

Он уточнил, что российские военнослужащие смогли освободить захваченные территории региона несмотря на то, что там находились «самые боеспособные» украинские боевики. Эксперт подчеркнул, что ВСУ должны будут заплатить за страдания мирных жителей Курской области.

«Им за это придется еще заплатить всем, кто еще не расплатился. Вот, безусловно, расплата последует и в отношении тех, кто в Киеве принимал эти решения», — заявил Мартынов.

Политолог отметил, что вся эта ситуация в Курской области является еще одним подтверждением тому, что вдоль всей российской границы с Украиной должна быть создана демилитаризованная зона. Он добавил, что ее глубина должна составить 200–300 км, чтобы предотвратить повторение украинских провокаций.

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Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от ВСУ последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

В тот же день подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнале. Минобороны России также опубликовало кадры из населенного пункта, на них показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от украинских боевиков.