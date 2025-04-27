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В нескольких городах Германии прошли акции против поддержки Украины

Bild: в некоторых городах Германии прошли акции против поддержки Украины
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Фото: Global Look Press/Stefan Puchner
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В Германии несколько сотен человек приняли участие в демонстрации правых, выступающих за прекращение поставок оружия на Украину. Протесты были организованы общественной инициативой «Вместе за Германию». Об этом 26 апреля сообщило немецкое издание Bild.

«В субботу в нескольких городах Германии прошли многотысячные демонстрации правых. Во многих местах были задействованы большие силы полиции», — говорится в издании.

Уточняется, что, по данным правоохранительных органов, в Берлине в протесте участвовало 300 участников, в основном представители правого крыла. В контрдемонстрациях приняло участие около 500 человек.

По информации издания, акции, организованные инициативной группой «Вместе за Германию», и контрпротесты прошли и в других городах Германии. Так, масштабная демонстрация правых прошла в городе Веймар (федеральная земля Тюрингия). В ней приняли участие порядка 1,1 тыс. активистов, а против них выступило около 850 человек, отметили в «Газете.ru».

В Ройтлингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) произошли столкновения левых с полицией, правоохранители были вынуждены применить перцовые баллончики и дубинки. В демонстрации правых приняло участие около 500 человек, а выступило против них около 600, уточнили в издании.

В Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в демонстрации приняло участие около 200 человек, которые встретились с более чем 1,2 тыс. контрдемонстрантами из шести различных организаций. Манифестации также прошли в Дортмунде и Балингене, как сообщает немецкое издание.

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Издание Tagesschau 19 апреля сообщило, что в городах Германии прошли антивоенные марши против дальнейшей поддержки киевского режима, участие в них приняли тысячи человек. Отмечалось, что участники маршей также выступали против размещения США ракет средней дальности в ФРГ и усиления темпов милитаризации стран Европы.

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