На юго-западе Москвы произошло возгорание на крыше трехэтажного здания
Возгорание на крыше трехэтажного неиспользуемого здания произошло на юго-западе Москвы. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
«На Азовской улице произошло возгорание на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте работают 55 специалистов и 17 единиц техники. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пресс-служба ГУ МЧС по Башкортостану в этот же день сообщила о том, что в Уфе произошло возгорание нежилого двухэтажного дома. По предварительным данным, здание является объектом культурного наследия «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича».