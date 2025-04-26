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Мирный житель в ДНР пострадал в результате детонации боеприпаса ВСУ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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В результате детонации боеприпаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал мирный житель. Об этом 26 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Кировском районе Макеевки вследствие детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1960 года рождения, ему оказана вся необходимая помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что со стороны ВСУ совершены около 10 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм.

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Ранее в этот день в результате действий ВСУ в Макеевке пострадали два мирных жителя. Уточняется, что один мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной фугасной мине (ПФМ) «Лепесток» в Горняцком районе Макеевки. Еще один мужчина пострадал в Советском районе населенного пункта в результате детонации взрывоопасного предмета.

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