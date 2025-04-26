Джокович впервые за семь лет проиграл на старте двух «Мастерсов» подряд
Сербский теннисист, 5-я ракетка мира Новак Джокович 26 апреля уступил теннисисту из Италии Маттео Арнальди в матче второго раунда «Мастерса» в Мадриде.
Их встреча длилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 3:6, 4:6 в пользу итальянца.
В результате Джокович не вышел в третий тур турнира, уточняет «Спорт-Экспресс». За семь лет это его первый проигрыш на старте двух «Мастерсов» подряд.
В следующем круге «Мастерса» победитель сойдется с Дамиром Джумхура, который представляет на турнире Боснию и Герцеговину.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. В воскресенье, 27 апреля, он сыграет с Хуан-Мануэлем Серундоло, который одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом.