Первый в истории филиал Политехнического музея открылся в Великом Новгороде

Политехнический музей 26 апреля открыл в Великом Новгороде первый в своей истории филиал.

Это стало большим культурно-просветительским проектом под кураторством национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт».

Великий Новгород — первый город в стране, где появился филиал. Здание, в котором он расположился, было построено в XIX веке и раньше принадлежало городскому главе Новгорода Григорию Сметанину.

«Если бы не контакт между властью Великого Новгорода и федеральной, Министерством культуры, ничего бы не получилось. Это главное. И это очень важный пример. Мы сегодня открываем первый в истории Политехнического музея филиал. Понимаете, это важнейшее дело», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Уточняется, что на базе музея будет библиотека, которая откроет доступ к фондам известных российских книгохранилищ. В пространстве площадью почти 1 тыс. кв. м появится коллекция из главного фонда музея. Его хранилище насчитывает больше 220 тыс. предметов и уникальных документов.

«У нас в каждом регионе есть институты, у нас есть новые ученые, есть свои новые изобретатели, которые сейчас большой вклад вносят. Поэтому в каждом нашем таком центре, в филиале Политехнического музея, обязательно должна быть региональная составляющая», — заявила директор департамента музеев и цифрового искусства Минкультуры Елена Харламова.

Филиал Политехнического музея в Великом Новгороде откроется для посетителей уже 1 мая, а знакомство с новым музейным пространством начнется с исторической выставки «Автобиография», которая расскажет о становлении и развитии Политехнического музея, отметила корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

«У нас в больших наших планах находится экспозиция «Постоянно». Она посвящена распространению информации от зарождения письменности до современных технологий», — уточнил руководитель филиала Политехнического музея в Великом Новгороде Даниил Борисевич.

Ранее в этот день Ковальчук отметил уникальную роль московского Политехнического музея в истории российской науки и техники. По его словам, это самый крупный в мире политехнический музей. Он насчитывает более 200 тыс. реально натурных экспонатов. Он напомнил, что музей возник после успешной промышленной выставки 1872 года, которая проходила в Александровском саду рядом с Кремлем. Выставка привлекла около 750 тыс. человек и стала основой для создания сразу двух учреждений — Исторического музея и Политехнического музея, здания которых были построены в центре Москвы.