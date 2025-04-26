Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо

Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы (ЧЕ) в столице Черногории Подгорице. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо в России.

«Мы с гордостью сообщаем, что наши спортсмены заняли первое место в медальном зачете по итогам четырех соревновательных дней, опередив Францию и Грузию», — написали в Telegram-канале федерации.

Уточняется, что этот результат — плод ежедневного труда, упорства и единства всей команды, в том числе спортсменов, личных тренеров и наставников сборной.

Ранее в этот день российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 100 кг на турнире в столице Черногории Подгорице. В финальном бою он сошелся с соотечественником Валерием Ендовицким, который в результате завоевал серебро.