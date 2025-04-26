Число погибших при взрыве в порту Ирана возросло до восьми
В результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана погибли восемь человек. Об этом 26 апреля сообщил министр внутренних дел Исламской Республики Ахмад Вахиди.
«На данный момент окончательная цифра погибших составляет восемь человек», — цитирует его агентство Tasnim в Telegram-канале.
Глава иранского МВД уточнил, что ранения получили порядка 700–750 человек, из которых 212 отправлены на амбулаторное лечение. Остальных пострадавших направили в провинциальные медицинские центры.
Главным приоритетом Вахиди назвал тушение пожара после окончания спасательных работ.
26 апреля произошел взрыв в морском порту Шахид-Раджаи. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.