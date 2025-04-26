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Маск предрек конец пилотируемой авиации в войнах будущего

Маск: пилотируемые самолеты будут мгновенно уничтожены дешевыми роями дронов
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Фото: REUTERS/Kent Nishimura
dzen
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В будущем пилотируемую авиацию заменят дешевые беспилотники (БПЛА). Об этом 26 апреля заявил глава департамента эффективности правительства США (DOGE) и предприниматель Илон Маск.

«Пилотируемые самолеты будут мгновенно уничтожены дешевыми роями дронов», — написал Маск в соцсети X (бывш.Twitter).

Так бизнесмен отреагировал на пост активистки Лоры Лумер в адрес компании Lockheed Martin о провале программы по производству истребителей F-35. По ее словам, истребители, которые выпускает компания, не готовы к эксплуатации в боевых действиях.

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Ранее, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что в течение пяти лет тайно испытывается экспериментальная версия новейшего истребителя F-47. Он подчеркнул, что подобного с точки зрения характеристик истребителя ранее никто не видел. По его словам, «не было ничего даже близкого» от скорости до маневренности, а также до полезной нагрузки.

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