СМИ заявили о нарушении Трампом дресс-кода на похоронах папы римского
Президент США Дональд Трамп на похоронах папы римского Франциска нарушил дресс-код. Об этом 26 апреля сообщило издание The Independent.
«Дресс-код для похорон на площади Святого Петра в Ватикане требовал, чтобы мужчины были одеты в темный костюм с черным галстуком и черной пуговицей на левом лацкане», — написано в материале.
Трамп и его жена Мелания, которая, как отмечается, была в черном платье и черной вуали, покинули церемонию сразу после прощания, не дожидаясь окончания похорон, дополнила «Газета.Ru»
26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. Ее посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу.