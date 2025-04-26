Вслед за Курской областью от украинских боевиков будут освобождены все остальные российские территории, а причастные к преступлениям на территории региона понесут ответственность. Об этом 26 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех преступлений, совершенных на территории Курской области боевиками ВСУ и иностранными наемниками. Причастные к ним лица будут обязательно установлены, привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты наказанию по всей строгости закона», — приводят ее слова на сайте МИДа.

По ее словам, вслед за Курской областью обязательно освободят все территории субъектов РФ, которые в настоящее время находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области, уточняет «Газета.Ru».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что полное освобождение Курской области от противника стало возможным благодаря силе духа и героизму тех, кто «не щадя себя, изо дня в день делали всё, чтобы разбить врага».

«Вызывает восхищение доблесть военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые участвовали в боевых действиях на этом направлении. Их беспримерная доблесть, храбрость и готовность к самопожертвованию позволили успешно выполнить поставленные боевые задачи», — подчеркнула Захарова.

26 апреля глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении последнего захваченного Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта в Курской области. Он также подчеркнул, что противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление подразделения с других участков. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 76 тыс. человек.

Путин, в свою очередь, поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений российской армии, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что потери противника на курском направлении отразятся на всей линии боевого соприкосновения.