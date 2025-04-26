Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
На 85-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Светлана Харлап, которая озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу в передаче «Спокойной ночи малыши». Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).
«26 апреля ушла из жизни замечательная актриса — Светлана Евгеньевна Харлап», — написали в Telegram-канале РАМТ.
Харлап работала в театре более 55 лет и сыграла около 60 ролей, принимала участие в спектакле «Рамаяна», который шел на сцене Центрального детского театра более 20 лет, и до самого окончания карьеры играла миссис Харпер в спектакле «Приключения Тома Сойера».
«На протяжении долгих лет Светлана Евгеньевна озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и даже компьютерные игры», — дополнили в РАМТ.